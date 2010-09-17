Австрия советует Украине усилить борьбу с коррупцией для роста инвестиций

Федеральный Президент Австрии Хайнц ФИШЕР отмечает необходимость усиления в Украине борьбы с коррупцией и бюрократией.

Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ в рамках официального визита спикера украинского парламента в Австрийскую Республику, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Х.ФИШЕРА, его страна поддерживает евроинтеграционные устремления Украины, но в то же время он высказал мнение о необходимости усиления в Украине борьбы с коррупцией и бюрократией.

По убеждению Президента Австрии, это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине и углублению двустороннего сотрудничества в экономической и финансово-банковской сферах.

В.ЛИТВИН, в свою очередь, заверил, что украинская власть принимает меры для преодоления коррупции в Украине.

Во время встречи стороны отметили, что обе страны связывают общие страницы истории, а также отметили отсутствие проблемных вопросов в двусторонних отношениях, что, по мнению собеседников, является основой для дальнейшей активизации украинско-австрийских взаимоотношений.

Вместе с тем, отметил председатель Верховной Рады Украины, «на этом нельзя останавливаться». По его словам, Украина и Австрия могут достичь значительных результатов в сотрудничестве, в частности, в энергетической и транспортной отраслях, агропромышленном комплексе. Перспективным, по его мнению, является также сотрудничество на уровне регионов.

В контексте обсуждения вопроса о европерспективах Украины Федеральный Президент Австрии отметил необходимость сохранения добрососедских отношений с Россией, поскольку, по его словам, стабильные и прогнозированные украинско-российские взаимоотношения являются важным фактором стабильности в Европе.

В соответствии с программой визита также состоятся встречи В.ЛИТВИНА с президентом Федерального совета Австрии Мартином ПРАЙНЕДЕРОМ и с членами австрийско-украинской группы по межпарламентским связям и Комитета по иностранным делам Национального совета Австрии.