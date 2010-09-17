Сальдо поступлений валюты в Украину от нерезидентов с начала сентября было положительным

С начала сентября поступления иностранной валюты в Украину от нерезидентов превышают переводы в их пользу. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

«При этом на межбанковском валютном рынке сохраняется чистый спрос на иностранную валюту. Учитывая то, что, преимущественно, он имеет сезонный характер, Национальный банк Украины поддерживает предложение иностранной валюты, осуществляя интервенции по ее продаже», - говорится в сообщении НБУ.

Котировки гривни с начала месяца снизились относительно доллара США на межбанковском валютном рынке на 0,52%, до 7,9281 грн./долл., а на наличном по операциям продажи долларов - на 0,49%, до 7,9428 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США с начала сентября снизился на 0,42% - до 7,9192 грн./долл., а относительно евро - на 3,41%, до 10,3567 грн./евро. Относительно же российского рубля гривня укрепилась на 0,74% - до 2,5527 грн./10 рублей.