НБУ обязал банки усилить контроль качества валютообменных операций

Национальный банк Украины (НБУ) обязал руководителей банков усилить контроль качества осуществления валютообменных операций на наличном рынке. Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-121/4822-16106, текстом которой располагает УНИАН.

«В последнее время участились жалобы граждан относительно отказа кассиров уполномоченных банков и пунктов обмена иностранных валют в продаже наличной иностранной валюты, - говорится в телеграмме. - Учитывая значительную чувствительность валютного рынка Украины, такие действия могут стать причиной нежелательного спроса на иностранную валюту на наличном сегменте валютного рынка Украины, что приведет к необоснованному искривлению валютного курса».

Учитывая вышеуказанное, Нацбанк обязал руководителей банков взять под личный контроль процедуру своевременного обеспечения операционных касс и пунктов обмена иностранных валют наличностью для беспрепятственного обеспечения потребностей населения и проведения всех операций.

Кроме того, руководство банков должно «систематически осуществлять анализ движения наличной иностранной и национальной валют в кассах и пунктах обмена иностранных валют, контролировать котировки курсов купли-продажи наличных иностранных валют, которые устанавливаются для собственных касс и пунктов, и соблюдения этих курсов.

Руководители территориальных управлений Национального банка Украины, по предписанию головного офиса, должны оперативно осуществлять системный анализ валютного рынка и проводить необходимую работу с руководителями банков относительно обеспечения качественного проведения валютно-обменных операций в операционных кассах и пунктах обмена иностранных валют. «Особое внимание уделить жалобам, которые поступают от граждан, оперативно реагировать на факты выявленных нарушений, и усилить работу “горячей линии” в территориальных управлениях Нацбанка Украины», - говорится в письме НБУ.

При этом указывается, что личная ответственность за выполнение данного письма возлагается на руководителей территориальных управлений Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) в августе 2010 года составил 3,835 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,718 млрд. долл., проданной населению – 2,116 млрд. долл.