СБУ проверяет причастность ряда народных депутатов к финмахинациям в “Родовидбанке”

Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность отдельных народных депутатов к финансовым махинациям в “Родовидбанке”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ на брифинге в Киеве.

По его словам, главным обвиняемым по этому делу является бывший временный администратор этого банка Сергей ЩЕРБИНА.

«Он хотя и достаточно влиятельное лицо в банке, но мы не рассматриваем его как верхушку айсберга. Мы считаем и знаем, что были другие действующие лица, в том числе из депутатского корпуса, которые влияли на принятие им (ЩЕРБИНОЙ) решений. Мы это исследуем, и по результатам обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой снять с отдельных депутатов депутатскую неприкосновенность», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила растрату госсредств в “Родовидбанке” на сумму более 1 млрд. грн., выделенных Нацбанком в виде рефинансирования этого коммерческого банка. Установлено, что на протяжении сентября прошлого года – февраля этого года служебные лица “Родовидбанка” использовали не по целевому назначению 340 млн. грн., из которых непосредственно 300 млн. грн. было перечислено постороннему лицу за предоставление юридических услуг, хотя в самом банке есть свой штат юристов.