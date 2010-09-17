Руководство ГНА Украины встретилось с миссией Всемирного банка

Специалисты миссии Всемирного банка с 13 по 17 сентября встречались со специалистами ГНА Украины и оценивали меры и внедрение проекта “Программа модернизации государственной налоговой службы Украины”.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины, в частности, обсуждались организационные вопросы относительно внедрения информационных систем поддержки принятия управленческих решений – создания систем „Управление документами” и „Налоговый блок”.

О результатах реализации проекта „Модернизация государственной налоговой службы” шла речь во время встречи первого заместителя председателя ГНА Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО с руководителем проекта “Программа модернизации государственной налоговой службы Украины” со стороны Всемирного банка Мунавером Султаном КВАДЖЕЙ 17 сентября. На встрече также присутствовали заместитель председателя ГНА Украины Александр КОТЬКАЛО, руководители структурных подразделений ГНА Украины, представители Всемирного банка.

„Модернизация налоговой службы призвана приблизить украинскую налоговую систему к мировым стандартам. Как известно, базовым принципом мировой практики является бесконтактность отношений налогоплательщиков с налоговыми органами. Наша первоочередная задача – осовременивание налоговой системы, оптимизация и совершенствование структуры, улучшение администрирования налогов”, – отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По словам А.КОТЬКАЛО, руководство ГНА Украины модернизацию государственной налоговой службы считает приоритетной задачей и направляет усилия на успешную реализацию проекта в обусловленные сроки.

Руководитель проекта “Программа модернизации государственной налоговой службы Украины” Мунавер Султан КВАДЖА отметил, что благодаря внедрению проекта модернизации государственной налоговой службы удалось достичь прогресса в части внедрения рискоориентированной системы проверок, электронной отчетности, налаживания работы контакт-центра ГНС.

По его словам, путем модернизации налоговых служб идут все ведущие мировые экономики, уменьшая, таким образом, возможность контакта налоговика с налогоплательщиком и внедряя центры обработки данных и т.п.