В Киеве двое мошенников продавали иномарки - заработали более 30 млн. грн.

В Киеве задержаны два мошенника, которые в течение 2008-2010 годов под предлогом продажи иномарок престижных моделей по заниженным ценам присвоили деньги граждан в сумме свыше 30 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что обвиняемые подыскивали покупателей дорогих автомобилей и, пытаясь заинтересовать их, продавали свой товар со скидкой 15-20%, хотя покупали автомобили злоумышленники за полную стоимость. Войдя таким образом в доверие, покупателям предлагали приобрести и другие автомобили по еще более выгодным ценам, но при условии стопроцентной предоплаты. На это предложение потерпевшие соглашались и даже отдавали деньги на приобретение двух и более автомобилей. Получив деньги, злоумышленники тратили их по своему усмотрению и не выполняли своих обязательств.

На сегодняшний день установлено 29 фактов завладения средствами граждан.

Два мошенника задержаны, еще один объявлен в розыск.