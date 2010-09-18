Экспертно-аналитический совет даст рекомендации Кабмину по банку «Надра»

Экспертно-аналитический совет на следующей неделе даст рекомендации правительству по банку «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

«На следующую неделю назначено заседание экспертно-аналитического совета, который будет рассматривать ситуацию в этом банке и рекомендовать правительству, какое решение надо принять», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что правительство внимательно прислушается к рекомендациям специалистов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые входят в состав совета.

«Там есть одна позиция - проведение международного аудита, который должен подтвердить, есть ли там (в банке «Надра» – УНИАН) на 4 млрд. имущества или нет, и какая его рыночная цена», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО 19 августа заявил, что в сентябре на заседании экспертно-аналитического совета будет рассмотрен вопрос о докапитализации банка «Надра».

Банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с 13 банками и финансовыми учреждениями-кредиторами на сумму 41 млн. долл. США.

В июне т.г. Н.АЗАРОВ пообещал, что до конца текущего года в трех государственных банках «Надра», «Укргазбанк» и «Киев» будет налажена стабильная работа.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам второго квартала 2010 года получил прибыль в размере 4,563 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).