В ПР предлагают объединить комитеты ВР по финансам и налоговой политике

Во фракции Партии регионов предлагают сократить количество парламентских комитетов с 27 до 26.

Соответствующий проект постановления “О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва» зарегистрирован в ВР народным депутатом от Партии регионов Владимиром МАКЕЕНКО.

В частности, количество комитетов предлагается уменьшить путем объединения Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности и Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Предусматривается, что новый комитет будет носить название «по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики».

Как сообщал УНИАН, в настоящее время комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики возглавляет член фракции “БЮТ-Батькивщина” Сергей ТЕРЁХИН.

Представители фракции Партии регионов заявляли о необходимости отставки С.ТЕРЁХИНА и назначении на эту должность “регионала” Виталия ХОМУТИННИКА.

9 сентября парламент должен был рассматривать вопрос об отставке С.ТЕРЁХИНА, однако отложил его, мотивируя “необходимостью проведения дополнительных консультаций”.

Комитет ВР по вопросам финансов и банковской деятельности возглавляет член фракции Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО.