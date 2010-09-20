Дефицит бюджета России в 2010 году составит менее 5,3%

По итогам 2010 года дефицит федерального бюджета РФ может составить менее 5,3% от ВВП страны. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, выступая на форуме в Сочи, сообщает k2kapital.

Глава правительства напомнил, что в 2009 году бюджетный дефицит составил 5,9% от ВВП, а в этом году ожидается его снижение до 5,3%, а может быть, даже и ниже.

По словам Путина, согласно основным характеристикам федерального бюджета РФ на 2010-2013 годы, одобренным правительством РФ, дефицит бюджета на 2011 году запланирован на уровне 3,6% от ВВП, но он тоже может быть ниже этих показателей. Премьер отметил, для финансирования дефицита бюджета планируется выпускать, в том числе, рублевые облигации не только на внутреннем рынке, но и на внешних.

Глава правительства сообщил, что в обозримой перспективе РФ намерена вернуться к сбалансированном бюджету, выйти на нулевой дефицит. Сокращение дефицита бюджета, по его словам, также будет происходить за счет сокращения определенных госпрограмм, "но не чувствительных для экономики". При этом, подчеркнул Путин, под сокращение не попадают социальные программы и программы, направленные на модернизацию экономики.