Межбанк открытие: доллар и евро снизились
11:21, 20 сентября 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9270/7,9360 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2558/62, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3755/10,3890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3101/03 (пятница — 1,3135/37).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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