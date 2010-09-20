Межбанк: к 12:00 доллар и евро растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9270/7,9360, к 12:00 цены поднялись 7,9350/7,9430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2558/62, к 12:00 сузился спрэд 0,2558/60. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,9878 (+0,0128).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3101/03, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3755/10,3890, к 12:00 цены ушли вверх 10,3920/10,4045.