Украина намерена продать в 2011 г Всемирному банку все "парниковые" квоты

Украина в 2011 году рассчитывает продать Всемирному банку весь объем госквоты на выбросы парниковых газов – 460 млн. углеродных единиц.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» № 157 от 20 сентября.

Как стало известно изданию, пока банк готов провести лишь пилотную сделку на 2-3 млн. единиц, после чего возможно увеличение закупок. Продать квоты по ожидаемой правительством цене в 10 евро за единицу не удастся, считают эксперты и оценивают их максимальную стоимость в 8 евро.

Всемирный банк (ВБ) намерен приобрести у Украины, Польши и России квоты на выбросы парниковых газов, сообщила аналитическая компания Point Carbon. Возможность покупки части госквот этих стран ВБ начал изучать после проведения в мае первой сделки по приобретению у Чехии 2 млн. единиц установленного количества (1 ЕУК соответствует 1 т СО2). Банк начал переговоры с украинской стороной и намерен в начале 2011 года подписать соглашение о продаже ЕУК. Конечными покупателями украинских углеродных квот, предположительно, станут Дания, Испания и Италия.

В украинском офисе ВБ и в Нацагентстве экологических инвестиций не смогли сообщить подробности переговоров. Источник газеты, близкий к переговорному процессу, рассказал, что украинская сторона предложила ВБ выкупить весь объем свободной госквоты – 460 млн. ЕУК.

"Правительство готово продать банку все находящиеся в обороте единицы, к тому же по высокой цене – 9-10 евро за ЕУК. Во Всемирном банке нам сообщили, что готовы приобрести большой объем по цене 7,5-8,3 евро за ЕУК. Однако для начала банк намерен выкупить 2-3 млн. ЕУК, чтобы оценить, насколько украинские единицы будут пользоваться спросом у европейских покупателей, и убедиться в том, что Украина сможет выполнить обязательства по проекту", – сказал источник.

По данным Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, на 13 сентября в Украине введено в обращение 460,4 млн. ЕУК от объема всей квоты, которая составляет 920 млн. ЕУК. Резерв на весь период действия Киотского протокола составляет 2,14 млрд. ЕУК. Украина перечислила на счета других стран 71,9 млн. единиц: Японии – 44,2 млн. ЕУК, Испании – 3,2 млн. ЕУК, Швейцарии – 19,7 млн. ЕУК, 4,8 млн. единиц составили ранние кредиты (сокращение эмиссии, достигнутое до 2008 года).

Эксперты уверены, что продать весь объем госквоты до 2012 года Украине удастся только с большим дисконтом. "После неудачного представления Украиной своей позиции в Копенгагене и расследования Генпрокуратуры относительно поиска перечисленных Японией средств цена на украинские ЕУК упала с 10 евро до 7-8 евро. Поэтому государству вряд ли удастся реализовать свою квоту по более высокой цене", – считает независимый эксперт Тарас БЕБЕШКО. С ним согласен директор фонда "Carbon Investment Украина" Виталий ФЕДОРЧЕНКО: "Продажа углеродных единиц международным банкам остается единственным шансом для Украины реализовать хотя бы часть своей госквоты до 2012 года. После скандала с «японскими деньгами» европейские страны с опаской относятся к сделкам с Украиной. Поэтому для компенсации недостатка своих квот они готовы выкупать ЕУК у банков, и даже по двойной цене. Это связано с тем, что Всемирный банк может взять на себя значительные риски и гарантировать, что единицы будут перечислены покупателю в срок".