Янукович: Украина заинтересована в изучении и внедрении опыта Сингапура

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что для Украины является интересным и важным опыт Сингапура в вопросах экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с министром-наставником Республики Сингапур ЛИ Куан Ю, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Мне особенно приятно с вами встретиться. Без преувеличения вас считают отцом- основателем современного Сингапура», - сказал Президент Украины, обращаясь к ЛИ Куан Ю, который занимал должность премьер-министра Сингапуру в период с 1959 по 1990 годы, а сегодня занимает почетный пост министра-наставника в правительстве этого государства.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил свое уважение и восхищение тем экономическим прогрессом, которого достиг и продолжает развивать Сингапур.

«У меня неподдельный интерес к Сингапуру. Я очень заинтересован в изучении вашего опыта и прогресса в экономике и социальной сфере», - подчеркнул Президент Украины.

В свою очередь, министр-наставник Сингапура выразил надежду, что его визит в Украину будет взаимно интересным и полезным для обоих государств.

В.ЯНУКОВИЧ во время встречи также поздравил ЛИ Куан Ю, которому вчера исполнилось 87 лет, с днем рождения.