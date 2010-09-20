Народные депутаты в пятницу будут разбираться с субсидиями в связи с подорожанием ЖКУ

В пятницу парламент планирует заслушать министра труда и социальной политики Украины Василия НАДРАГУ по вопросу субсидий населению в связи с подорожанием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На заседании согласительного совета лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТІНЕНКО предложил в пятницу во время часа правительства заслушать министра социальной политики В.НАДРАГУ о том, «как поставлена работа по субсидиям в связи с подорожанием газа и ЖКУ».

Он отметил, что сегодня есть очень много вопросов к министру по этому поводу.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил надежду, что у народных депутатов Украины нет по этому поводу замечаний, и предложил готовить вопросы к министру.