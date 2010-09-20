Фонд госимущества будет ждать до октября оплату пакета «Лугансктепловоза»

В Фонде государственного имущества (ФГИ) не могут назвать конечную дату выполнения требования фонда к покупателю «Лугансктепловоза» - управляющей компании «Брянский машзавод» - об оплате за приобретенный пакет предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда со ссылкой на юридический департамент ведомства, заявленный ранее председателем ФГИ Александром РЯБЧЕНКО срок в 20 дней, данный покупателю для принятия решения об оплате, не включает время на почтовую пересылку. По информации ФГИ, уведомление о 20 дневном сроке было отправлено Фондом еще 31 августа, однако на сегодняшний день фонд не располагает информацией о получении покупателем данного сообщения.

В связи с этим в ФГИ прогнозируют, что конечная дата выполнения требования Фонда об оплате наступит, скорее всего, не раньше октября этого года.

Как сообщал УНИАН, председатель ФГИ А.РЯБЧЕНКО 1 сентября заявил журналистам, что Фонд направил 31 августа письмо покупателю «Лугансктепловоза», в котором предложил по обоюдному согласию сторон расторгнуть ранее заключенный договор.

В то же время А.РЯБЧЕНКО отметил, что «Брянский машзавод» имеет возможность в течение 20 дней внести необходимую сумму за «Лугансктепловоз» и уплатить штрафные санкции за просрочку платежа. По информации председателя ФГИУ, общая сумма платежей в таком случае составит 494 млн. грн.

По словам А.РЯБЧЕНКО, в случае, если в течение 20 дней покупатель не оплатит необходимую сумму, Фонд госимущества обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи «Лугансктепловоза».

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».

Высший хозяйственный суд Украины 28 июля отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИУ возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.