ЕС и МВФ потребовали от Греции больше снизить дефицит бюджета

Кредиторы из Евросоюза и Международного валютного фонда потребовали от Греции больше снизить бюджетный дефицит, сообщает в понедельник интернет-сайт греческой деловой газеты "Нафтемпорики", сообщает РИА Новости.

Греция ранее обязалась в обмен на 110-миллиардную кредитную поддержку стран еврозоны и МВФ провести ряд жестких реформ и сократить дефицит бюджета до 7,6% в 2011 году с 13,6% ВВП в конце 2009 года. Однако миссия экспертов ЕС и МВФ, находящаяся в Афинах, заявила министру финансов Йоргосу Папаконстантину, что дефицит желательно сократить до 7% ВВП в течение 2011 года, сообщает издание.

При этом греческое правительство уже в значительной мере исчерпало арсенал мер по повышению налогов, прежде всего потребительских. Вместе с тем собираемость налогов с начала текущего года выросла несущественно. Таким образом, основным средством сокращения бюджетного дефицита может стать дальнейшее сокращение расходов в государственном секторе экономики. Греция уже объявила о планах оздоровления ряда отраслей, таких как железные дороги, которые приносят убытки до 1 миллиарда евро в год. Кроме того, правительство собирается частично приватизировать ряд государственных компаний и рассматривает возможность продажи принадлежащих ему банков.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что кредиторы заверили Грецию в своем намерении и дальше поддерживать страну, в том числе и после 2013 года, когда истекает срок кредитной поддержки.

Министр финансов Папаконстантину совершил на прошлой неделе поездку в Лондон, Париж и Франкфурт, зондируя почву для возможного возвращения Греции на рынок долгосрочных внешних заимствований в 2011 году. Афины на текущей неделе планируют вновь разместить краткосрочные казначейские векселя, что станет очередной проверкой рынков.