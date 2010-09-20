Торги на межбанке закрылись котировками 7,9340-7,9450 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9270/7,9360, к 12:00 цены поднялись до 7,9350/7,9430. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9340/7,9450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2562, к 12:00 сузился спрэд - 0,2558/0,2560. К закрытию цены повысились до 0,2560/0,2562. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9799 (+0,0049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/1,3120.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3755/10,3890, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3920/10,4045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,3885/10,4055.