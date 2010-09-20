Эксперт: ажиотаж на валютном рынке носит ситуативный характер, что выгодно ряду игроков

Ажиотаж на валютном рынке Украины носит ситуативный и сезонный характер, он выгоден определенным игрокам. Таково мнение экспертов информационно-аналитического центр FOREX CLUB в Украине.

По их словам, рост стоимости доллара США с начала сентября на межбанковском рынке на 0,7% с уровня 7,89 грн. до 7,943 грн. спровоцировал спрос на иностранную валюту со стороны населения.

В условиях неопределенности коммерческие банки не спешат снижать курс продажи наличной американской валюты с целью дополнительного заработка. В период резких колебаний стоимости доллара и евро на внутреннем рынке прибыль украинских банков от валютных операций в месяц может составить 300-400 млн. грн. по сравнению с 100-150 млн. грн. во время стабильной ситуации.

По мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, дефицит наличной иностранной валюты в краткосрочном плане повышает напряжение на валютном рынке и может спровоцировать дополнительный спрос. Однако с точки зрения платежного баланса Украины и динамики мировой экономики, причин для существенного роста стоимости американской валюты нет. Средний курс продажи наличного доллара США до конца 2010 года будет находиться около отметки 8 грн. Колебание стоимости валюты в пределах 1% вверх или вниз – нормальное явление на рынке.