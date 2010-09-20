Министр-ментор Сингапура намерен открыть Украину для сингапурского капитала

Министр-ментор Республики Сингапур ЛИ Куан Ю заявил, что одной из целей его визита в Киев является открытие Украины для сингапурского капитала.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он сказал сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

ЛИ Куан Ю также отметил, что за 10 лет можно полностью изменить Украину.

«Я уверен, если Вы сможете создать такие условия, которые действительно смогут привлечь инвестиции, заставят инвесторов поверить в надежность этой системы с тем, чтобы они остались в Украине на длительное время, то те инвестиции, передовая система менеджмента и новейшие технологии, умноженные на производственные мощности Украины и интеллект, позволят на протяжении 10 лет полностью изменить страну», - сказал ЛИ Куан Ю.

Он добавил, что самое главное для этого - создать такие условия для инвесторов, чтобы они могли свободно развивать бизнес, получать прибыль и при необходимости свободно забрать свои прибыли.

ЛИ Куан Ю сообщил, что китайцы проанализировали опыт и методы Сингапура, привлекли иностранные инвестиции и сейчас реализуют собственные методы для развития. «Они сначала учатся и повторяют технологии, а затем, когда есть возможность снизить затраты на производство, они начинают разрабатывать собственные модели и продвигать их на рынки других стран», - заметил он.

Н.АЗАРОВ, в свою очередь, подчеркнул, что в Украине создается чрезвычайно либеральное законодательство и благоприятный инвестиционный климат, на протяжении 10 лет в Украине планируется реализовать шесть больших инвестиционных проектов, к участию в которых приглашаются, в частности, сингапурские компании. «Мы рассчитываем, что Ваш визит даст возможность сингапурским инвесторам лучше познать нашу страну», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что особенно Украина заинтересована в сотрудничестве в области новейших технологий.

Как сообщал УНИАН, ЛИ Куан Ю занимал должность премьер-министра Сингапура в период с 1959 по 1990 годы, а сегодня занимает почетный пост министра-наставника в правительстве этого государства.

С 19 по 22 сентября ЛИ Куан Ю находится в Украине с официальным визитом.