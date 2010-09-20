Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против «Альфа-Банка» (Украина) по факту навязывания своим клиентам услуг конкретных страховых компаний.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

"Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ПАО "Альфа-Банк" по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке организации страхования залогового имущества", - сказано в сообщении.

По результатам рассмотрения многочисленных жалоб граждан комитет выяснил, что банк навязывает заемщикам услуги лишь аккредитованных страховых компаний и не принимает полисы страховщиков, с которыми не заключил соглашение, несмотря на наличие необходимых лицензий.

Полученные АМКУ данные свидетельствуют о том, что банк обязывал заемщиков разорвать договор страхования с выбранной компанией и заключить соглашение с аккредитованным при банке страховщиком.

Как сообщалось, ранее АМКУ возбудил дела против «Укрсоцбанка», "ОТП Банка", «Укрсиббанка» и банка «Финансы и Кредит» по факту навязывания своим клиентам услуг конкретных страховых компаний.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 27,167 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,843 млрд. грн., обязательства – 24,037 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,129 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» по итогам второго квартала 2010 года получило 0,551 млн. грн. прибыли.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».