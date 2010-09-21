Привлечение новых кредитов не повлияло на рейтинги Киева - S&P

Сегодня Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s объявила о том, что недавнее привлечение г. Киевом банковских кредитов на покрытие разницы в тарифах на услуги теплоснабжения не окажет воздействия на рейтинги города. Об этом говорится в сообщении Standard & Poor’s, переданном агентству УНИАН.

«Несмотря на то, что ранее мы оценивали вероятность новых заимствований г. Киева в 2010 г. как невысокую, условия на которых привлечены банковские кредиты (12-месячный льготный период и равномерный график погашения) позволяют предположить, что в ближайшие 18 месяцев новые обязательства не приведут к росту расходов бюджета на обслуживание и погашение долга сверх уровня, заложенного в наш текущий прогноз» - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Также указывается, что базовый сценарий Standard & Poor’s по-прежнему основывается на предположении о том, что консолидация государственной бюджетной политики, а также прямое участие центрального правительства в управлении городом позволят г. Киеву пройти пик долговых выплат в 2011-2012 гг. Поддержка городу может быть оказана путем увеличения объема межбюджетных трансфертов из государственного бюджета или сокращения перечислений из городского бюджета в государственный бюджет, а также возможного частичного рефинансирования долговых обязательств.

Вместе с тем отмечается, что кредитоспособность г. Киева по-прежнему зависит от наличия прозрачного и реалистичного плана погашения долговых обязательств в рамках бюджета города на 2011 г. «Мы не исключаем возможности негативных рейтинговых действий в случае, если город не сумеет выработать такой план к началу 2011 г. Кроме того, негативное влияние на уровень рейтингов могут оказать резкое увеличение расходов города на обслуживание и погашение долга и (или) ухудшение показателей исполнения бюджета» - говорится в сообщении Standard & Poor’s.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Киев получил 1,5 млрд. грн. кредита на погашение долга за газ перед компанией «Киевэнерго» от двух банков – «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» - по самой низкой ставке в размере 12,75% со сроком погашения три года.

Справка УНИАН, по состоянию на 1 июля с.г. долг КГГА перед компанией «Киевэнерго» по компенсации разницы в тарифах составлял 2 млрд. 98 млн. грн.

По состоянию на 27 августа АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,93 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 56%).