Эксперт: ставки по гривневым кредитам могут снизиться на 1-2% годовых

Ставки по гривневым кредитам до конца года могут снизиться на 1-2% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы OTП Банка, со ссылкой на председателя правления банка Дмитрия ЗИНКОВА.

«В случае стабилизации ситуации в экономике страны и сохранения избыточной ликвидности на отечественном финансовом рынке, полагаю, банки смогут снизить ставки по гривневым кредитам до конца этого года на 1-2% годовых» — отметил он.

По словам Д.ЗИНКОВА, в сентябре-декабре финучреждения будут делать акцент на кредитовании аграрных и экспортно-ориентированных предприятий. Объемы финансирования банками новых корпоративных проектов также будут напрямую зависеть от ситуации на рынке НДС-облигаций. «Если доходность этого инструмента будет сопоставимой с кредитными ставками, то многие банки, возможно, предпочтут заметную часть своих ресурсов вложить именно в эти бумаги. Ведь риски по ним заметно ниже, чем при финансировании кредитных проектов. В тоже время нельзя забывать и о второй стороне медали: если украинские компании начнут продавать НДС-облигации и получать благодаря этому оборотные средства, то в какой-то степени уменьшиться и их потребность в кредитовании», — говорит Д.ЗИНКОВ.

Он также сообщил, что в розничном сегменте главным приоритетом для банков в сентябре-декабре 2010 г. станет автокредитование. «Объемы автокредитования в этом году вряд ли вырастут до докризисных уровней. Спрос на займы под покупку автомобилей заметно уменьшился: население сделало выводы из кризиса, и теперь с опаской относится к кредитам. Но в тоже время работа с основными дилерами не прекращается, и банки продолжают кредитовать финансово состоятельных заемщиков», — подчеркнул Д.ЗИНКОВ.