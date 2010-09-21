Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9355-7,9415 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9330/7,9420, к 12:00 сузился спрэд 7,9355/7,9415 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2549/52, к 12:00 цены выросли 0,2557/60. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,0250 (+0,0451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3080/82, а к 12:00 поднялись 1,3128/30. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3705/10,3840, к 12:00 цены ушли вверх 10,4165/10,4270.