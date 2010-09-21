Акционеры "Донгорбанка" и ПУМБа рассмотрят вопрос объединения

Акционеры "Донгорбанка" к ПУМБа намерены рассмотреть вопрос их объединения, сообщил УНИАН пресс-служба Группы СКМ, в которую входят оба кредитно-финансовых учреждения.

«Наблюдательные советы "Первого украинского международного банка" (ПУМБ, г. Киев) и "Донгорбанка" (г. Донецк) рекомендовали акционерам банков объединить два банка в один путем присоединения "Донгорбанка" к ПУМБ. Решение вступит в силу после его утверждения акционерами банков на их общих собраниях», - говорится в сообщении.

Основной целью объединения, по информации пресс-службы, является «повышение эффективности и конкурентоспособности банковского бизнеса Группы, которое будет обеспечено за счет увеличения масштабов деятельности и укрепления региональных позиций банков».

В рамках объединения банков предполагается оптимизация управленческой структуры, унификация ряда услуг и тарифов и совместная разработка новых продуктов и программ обслуживания клиентов.

Комментируя объединение двух финансовых активов Группы СКМ, директор по развитию бизнеса СКМ, глава Наблюдательных советов ПУМБ и "Донгорбанка" Илья АРХИПОВ отметил: «Объединение ПУМБ и "Донгорбанка" – запланированный шаг в рамках стратегии развития банковского бизнеса СКМ, к которому мы шли достаточно долго. Сейчас наиболее оптимальное время для интеграции: банки полностью готовы к ней, и ситуация на рынке финансовых услуг Украины сейчас стабилизировалась. Поэтому, я уверен, что объединение пройдет гладко».

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 17,042 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 12,923 млрд. грн., обязательства – 14,42 млрд. грн., собственный капитал – до 2,621 млрд. грн., уставный капитал - 2,523 млрд. грн.

ПУМБ по итогам первого полугодия 2010 года получил прибыль 43,021 млн. грн.

ПАО «Донгорбанк» (г. Донецк), правопреемник «Акцептбанка», зарегистрировано в 1992 году.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 8,797 млрд. грн., обязательства – 8,159 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,785 млрд. грн., собственный капитал – 638,611 млн. грн., уставный капитал - 771,65 млн. грн.

Чистая прибыль «Донгорбанка» в первом полугодии 2010 г. составила 3,6 млн. грн.