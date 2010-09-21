УСПП выступает против налогообложения доходов физлиц в виде процентов от депозитов

Норма о налогообложении доходов физических лиц в виде процентов от депозитов на сегодняшний день должна быть исключена из проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«Мы считаем, что такой шаг абсолютно не оптимальный и несвоевременный… В целом мы констатируем существенное снижение доверия граждан к банковской системе. А это означает, что банковская система не получает необходимых финансовых ресурсов в свою очередь для инвестирования и кредитования национальной экономики, то есть действовать надо, мы уверены, наоборот – искать стимулы…», - сказал А.КИНАХ.

По его словам, после информации о возможном введении налога на доходы физлиц в виде процентов от депозитов начался отток средств с депозитов граждан. По расчетам УСПП, прибыль в Госбюджет от введения данного налога составит в год около 170-200 млн. грн.

«Система администрирования налогообложения доходов от депозитов будет расходовать намного больше, чем поступления в бюджет», - отметил А.КИНАХ.

Кроме того, есть нерешенный вопрос банковской тайны по отношению к банковским учреждениям, вкладчикам, что может существенно ухудшить инвестиционный климат в стране, считает президент УСПП.

Как сообщал УНИАН, проектом Налогового кодекса, который 3 сентября представило правительство, предусмотрено введение 5-процетного налога на доход физлиц в виде процентов по депозитам на сумму свыше 200 тыс. грн.