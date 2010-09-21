Эксперт: прошлая неделя ознаменовалась паническими настроениями на валютном рынке

Прошедшая неделя ознаменовалась ростом доллара США к гривне и некоторыми паническими настроениями участников рынка.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, в период с 13 по 17 сентября 2010 года спрос на доллары США намного превышал предложение на рынке. Доллар США вырос в течение недели с уровня 7.9050-7.9150 в понедельник-вторник до 7.9450-7.9550 в четверг. К пятнице участники немного успокоились, и рынок откатился к концу сессии на уровень 7.9300-7.9350. Несмотря на то, что НБУ каждый день выходил на рынок с интервенциями, доллар США продолжал расти в течение недели.

Как считает И.ДАВИДЕНКО, основными причинами роста доллара стало уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров, увеличение спроса со стороны импортеров (которые, получив ОВГЗ-ПДВ и продав их, стали скупать валюту для погашения своих долгов по кредитам и выполнения других обязательств), а также увеличение официального курса Нацбанка с 7.9082 в понедельник до 7.9192 в пятницу. Наблюдалось также в течение недели увеличение остатков на счетах банков в НБУ с 23 млрд. грн. до 27 млрд. грн.

По мнению эксперта, на протяжении прошлой недели Нацбанк пытался связать излишнюю ликвидность банковской системы, проведя размещение депозитных сертификатов в четверг на сроки 14-30 дней на сумму около 2.6 млрд. грн. «На этой неделе ситуация на межбанковском валютном рынке сильно не изменится и будет зависеть от действий НБУ на рынке», - предполагает И.ДАВИДЕНКО.