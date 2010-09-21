Эксперт: доллар ощутимо опустился против всех основных конкурентов

Американская валюта в течение прошлой недели ощутимо опустилась против практически всех основных конкурентов, укрепившись при этом к швейцарскому франку и японской йене.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, среди главных причин роста евро/доллара - очередное расширение дифференциала ставок по 2-летним свопам в этой валюте. Дифференциал ставок по свопам уже преодолел максимумы конца июля, когда евро/доллар торговался в области 1.32. В пятницу, 17 сентября, на торгах овернайт пара евро/доллар уверенно пробила наверх ключевые уровни 1.3036 и 1.3049 и сейчас нацелилась на повторное тестирование максимумов в зоне 1.3333.

Как сообщил В.СТЕЛЬМАХ, после стремительного роста доллар/йена к концу прошлой недели вернулась в узкий диапазон, поскольку рынки решили взять передышку перед выходными и оценивали влияние интервенций Центрального банка в течение недели. Команда Банку Японии продавать йену (объем превысил 2 трлн. йен) последовала от министра финансов страны в среду, впервые с марта 2004 года. К текущему моменту валютная пара отметилась на максимуме 85.94 после того, как сразу перед интервенцией она торговалась в зоне 82.88.

Эксперт отметил, что в пятницу японское правительство в полном составе ушло в отставку. Члены кабинета министров покинули занимаемые посты в связи с перестановками, запланированными премьер-министром страны Наото КАНОМ. Также в конце прошедшей недели Наото КАН обнародовал подробности плана экономического стимулирования на общую сумму 920 млрд. йен (11 млрд. долларов) с целью увеличить потребление и создать новые рабочие места.

По информации В.СТЕЛЬМАХА, пара фунт/доллар продолжила активный рост и сейчас торгуется в зоне 1.5666. Если паре удастся закрепиться выше 1.57, следующей целью для достижения станет 1.5740, прогнозирует он.

Эксперт также добавил, что Национальный Банк Швейцарии на прошедшей неделе сохранил величину базой ставки рефинансирования без изменений. Центральный банк пересмотрел инфляционные прогнозы с существенным понижением, отметив, что сильный франк негативно может сказаться на экономике Швейцарии.