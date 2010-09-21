Долг по НДС с мая по сентябрь составил 21 млрд. грн.

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) с мая по сентябрь 2010 года составила 21 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

По его словам, данная сумма является задолженностью, на которую не распространялся выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения НДС.

«На данное время заявленная сумма на возмещение приближается к 21 млрд. грн., в том числе та сумма, которая проверена, которая должна быть компенсирована – минимум 17 млрд. грн.», – отметил президент УСПП.

По его словам, согласно договору с Международным валютным фондом (МВФ), начиная с октября этого года, Украина должна сократить долг по возмещению НДС из бюджета до 3 млрд. грн., иначе «возникнут проблемы с точки зрения (получения – УНИАН) второго транша (кредита МВФ – УНИАН)».

Кроме того, А.КИНАХ отметил, что в вопросе автоматического возмещения НДС, предусмотренного в проекте Налогового кодекса, по соответствующим критериям необходимо предусмотреть равноправность предпринимателей, а также избежать искусственного ограничения количества предприятий, имеющих право на возмещение НДС.

Также глава УСПП считает, что условия выпуска облигаций для погашения задолженности по НДС были неприемлемыми для предприятий, однако поскольку других вариантов государство не предлагало, их потери могли быть еще выше.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного долга на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

По информации первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на сегодня предъявленная к возмещению сумма НДС оценивается примерно в 23 млрд. грн., при этом она не уточнила объем просроченной задолженности.