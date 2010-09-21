Налоговый кодекс может быть принят в конце октября – Кинах

Налоговый кодекс может быть принят в конце октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«В сентябре Налоговый кодекс не примут, по процедуре это невозможно. Более того, это документ, который необходимо очень серьезно изучать, и я думаю, что оптимальный вариант (для его приятия – УНИАН) – это конец октября после проведения всех процедур согласно регламенту Верховной Рады», - сказал А.КИНАХ.

Он также отметил, что не рассматривает возможности срыва принятия бюджета-2011 до конца года на основании нового Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.

9 сентября на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что государственный бюджет на 2011 год должен готовиться и приниматься на основе нового Налогового кодекса.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.