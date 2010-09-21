Нацбанк увеличил объемы золота в международных резервах

Национальный банк Украины в официальных резервных активах (международных резервах) за январь-август 2010 г. увеличил объемы золота в международных резервах на 1,3%, в т.ч. в августе - на 0,5%, до 0,88 млн. тройских унций. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Номинальная стоимость золота в резервах за восемь месяцев 2010 года увеличилась на 14%, в августе – 6%, до 1083,78 млн. долл.

При этом за январь-август т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,3% (на конец августа 2010 г.).

По состоянию на конец августа т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 31 млрд. 595,67 млн. долл., в т.ч. ценные бумаги – 18 млрд. 035,27 млн. долл., валюта и депозиты – 13 млрд. 560,4 млн. долл.

Резервная позиция в Международном валютном фонде на протяжении полугодия остается неизменной – на уровне 0,03 млн. долл., специальные права заимствований на конец августа составили 12,61 млн. долл. (на начало т.г. – 63,03 млн. долл.).

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец августа т.г. составлял 20,34 млн. долл.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, золотовалютные резервы в августе 2010 года выросли почти на 6% – до 32,692 млрд. долл.