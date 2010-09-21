«Брокбизнесбанк»: цены на золото бьют исторические рекорды

Цены на золото в настоящее время бьют исторические рекорды.

Это подчеркнул в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он сообщил, что золото на прошлой неделе взлетело до исторического максимума – почти до 1275 долларов за тройскую унцию. С начала года цены на золото выросли, более чем на 15%, и восходящий тренд сохраняется десятый год подряд, обратил внимание эксперт.

По мнению В.СКИДАНА, высокие цены на драгметалл сохранятся по нескольким причинам. Это инфляция, а также риск обвала мировой финансовой системы. «Но последнее - самый крайний случай, который может привести к стремительному росту цен на золото и другие металлы», - сказал эксперт.

Как отметил В.СКИДАН, в основе финансового кризиса лежат проблемы долгового рынка. Резкий рост данной нагрузки в последние 15-20 лет происходил на фоне снижения процентных ставок. На прошлой неделе цена на золото преодолела вторую рекордную отметку на фоне стремления инвесторов защититься от нестабильности в мировой экономике и на финансовых рынках. Эксперт уверен, что «золото - это тот актив, который надо покупать. Покупка золота является единственным способом сохранить ценности. Цена этого металла с такими темпами роста в следующем году может достичь 1550 долларов за унцию на фоне продолжения снижения курса доллара к евро и иене».

По прогнозам В.СКИДАНА, золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены на металл, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано тенденциями нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным «двигателем» роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, объяснил эксперт.

Он также сообщил, что на прошлой неделе цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 318/329 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.