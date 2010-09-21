Межбанк закрылся котировками 7,9355/7,9420 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9420, к 12:00 сузился спрэд – 7,9355/7,9415. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9355/7,9420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:45 Нацбанк объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар/гривня по курсу 7,9180/7,9350 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2549/0,2552, к 12:00 цены выросли до 0,2557/0,2560. К закрытию цены установились на уровне 0,2559/0,2562. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0300 (+0,0501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3080/1,3082, а к 12:00 выросли до 1,3130/1,3132. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3705/10,3840, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4165/10,4270. К закрытию торгов ценовые показатели по евро/гривне достигли уровня 10,4215/10,4320.