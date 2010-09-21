Эксперт: НДС-облигации значительно снижают потенциал финансирования реального сектора

17:43, 21 сентября 2010
Финансы
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Выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения задолженности государства по налогу на добавленную стоимость (НДС) является существенной нагрузкой на рынок и значительно снижает потенциал механизма финансирования развития реального сектора.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг», переданном УНИАН.

По оценкам агентства, НДС-облигации стали серьезной альтернативой на рынке облигационных заимствований из корпоративного сектора. На фоне роста банковской ликвидности начал накапливаться «отложенный спрос» на проведение облигационных займов, и около 30 достаточно крупных эмитентов в настоящий момент ожидают, когда ажиотаж вокруг НДС-облигаций угаснет.

Активно занимая деньги внутри Украины, правительство создает реальную конкурентную альтернативу корпоративным займам, тем самым уменьшая потенциал для фондирования реального сектора. «В дальнейшем правительство должно избегать огромных выпусков НДС-облигаций, таких, например, каким был выпуск в начале сентября 2010 года на сумму 15 млрд. грн. Это существенная нагрузка на рынок, которая если не полностью блокирует механизм финансирования развития реального сектора, то значительно снижает его потенциал», - отмечается в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

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