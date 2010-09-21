Курсы валют НБУ 22 сентября

Курсы валют Нацбанка 22 сентября:100 USD США – 791.9200 (21 сентября – 791.9200)100 EUR – 1038.9990 (21 сентября – 1035.3562)10 RUR – 2.5479 (21 сентября – 2.5562)Учетные курсы банковских металлов 22 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959XAU 10Золото-101266.77 (21 сентября-101385.56)961XAG 10Серебро-1644.03 (21 сентября-1655.90)962XPT 10Платина-127974.27 (21 сентября-128528.62)964XPD 10Палладий-42288.53 (21 сентября-43001.26)

Нацбанк установил 22 сентября курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 791.9200 (21 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1038.9990 (21 сентября – 1035.3562) 10 RUR – 2.5479 (21 сентября – 2.5562) Учетные курсы банковских металлов 22 сентября за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 101266.77 (21 сентября – 101385.56) 961 XAG 10 Серебро – 1644.03 (21 сентября – 1655.90) 962 XPT 10 Платина – 127974.27 (21 сентября – 128528.62) 964 XPD 10 Палладий – 42288.53 (21 сентября – 43001.26)

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