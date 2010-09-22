Золото подешевело

Цены на золото во вторник на закрытии торгов снизились в рамках коррекции на рынке после достижения рекордно высоких отметок в понедельник, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 0,5% - до 1274,3 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото в понедельник на закрытии торгов достигли новой рекордно высокой отметки в 1280,8 доллара, отражая обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики.

"В целом нет ничего удивительного в снижении стоимости металла. Вниз цены увело желание инвесторов зафиксировать прибыль", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков из LaSalle Group.

С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.