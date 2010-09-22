Кабмин повышает зарплаты бюджетникам

Правительство намерено повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета Министров.

В частности, по его словам, правительство сегодня намерено принять постановление об увеличении размера должностного оклада работникам первого тарифного разряда тарифной сетки.

Таким образом, сказал премьер, заработная плата будет повышена всем работникам бюджетной сферы.

«Мы и в дальнейшем будем работать с профсоюзами, работодателями для того, чтобы в ближайшее время полностью ликвидировать диспропорцию в оплате труда», - заверил Н.АЗАРОВ.

Напомним, Кабинет Министров Украины обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе. Об этом идет речь в подписанном Меморандуме между Международным валютным фондом и Украиной, который обнародован на сайте Национального банка Украины.

С украинской стороны документ подписали премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышения заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого потребует механизм индексации на инфляцию зарплат госслужащих», - говорится в п.11 меморандума, в разделе «Условные обязательства».

Как известно, украинская власть обязалась повысить пенсионный возраст и стаж для граждан, а также регулярно повышать тарифы на природный газ для населения (первый этап – с 1 августа этого года, следующий – с апреля 2011 года с постепенным повышением каждые полгода), что уже привело к существенному росту цен на жилищно-коммунальные услуги.