Депутатам будут разъяснять необходимость принятия Налогового кодекса

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил членам правительства разъяснить депутатам необходимость принятия предложенного варианта Налогового кодекса.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Нам нужно поработать с комитетами, фракциями, народными депутатами и доказывать, какие преимущества даст налоговая реформа отраслям, за которые они отвечают, какое новое качество жизни и состояние общества это может обеспечить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства выразил уверенность, что Налоговый кодекс будет принят Верховной Радой, и в связи с этим поручил Минюсту, Минфину, ГНАУ и другим министерствам и ведомствам начать разработку нормативно-правовых актов, которые необходимы для введения в действие Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.

9 сентября на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что государственный бюджет на 2011 год должен готовиться и приниматься на основе нового Налогового кодекса.