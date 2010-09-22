Эксперт: конкурентам доллара сегодня представится возможность побороться за закрепление

Сегодняшний день на мировом валютном рынке должен стать показательным - конкурентам доллара представится возможность побороться за закрепление на достигнутых высотах.

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, меньше всего шансов в этом плане у британской валюты: по ней единственной в среду будут публиковаться серьезные данные – протокол последнего заседания Банка Англии, где принималось решение в отношении процентных ставок.

Таким образом, считают аналитики FOREX CLUB в Украине, если евро по инерции может протестировать уровень 1.3300, то рост фунта, скорее всего, будет ограничен фигурой 1.5700. Во франках доллар может упасть до минимума предыдущей недели 0.9930, а в иенах – до следующей поддержки 84.50.