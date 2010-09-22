Поступления от акцизного сбора выросли на 40%. К сентябрю поступило 14.5 млрд. грн.

В январе-августе 2010 года в Государственный бюджет перечислено 14,452 млрд. грн. акцизного сбора с произведенных в Украине товаров, что на 4,121 млрд. грн. (39,9%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) со ссылкой на материалы управления администрирования акцизного сбора.

В частности, сумма акцизного сбора с табачных изделий составила 7,687 млрд. грн. (в 1,6 раза больше по сравнению с январем-августом 2009 г.); с винодельческой продукции - 235,7 млн. грн., что на 40,3 млн. грн. (на 20,6%) больше; с ликероводочной продукции – 2,978 млрд. грн., что на 485,9 млн. грн. (на 19,5%) больше; акцизный сбор с пива составил 1,101 млрд. грн., на 435,3 млн. грн. (на 65,4%) больше; с нефтепродуктов – 2,362 млрд. грн., на 205 млн. грн. (на 9,5%) больше.

С ввезенных в Украину товаров в общий фонд Госбюджета за 8 месяцев т.г. поступило 632 млн. грн. акцизного сбора, что на 168 млн. грн. больше, чем в январе-августе прошлого года.

Увеличению поступлений способствовало усиление контроля за полнотой декларирования, обеспечение своевременного погашения налоговых векселей, выданных потребителями спирта, отслеживание направлений реализации табачного сырья, которое ввозилось до июня 2010 года не производителями табачных изделий, контроль за оборотом спирта по цепи от производителя до конечного потребителя.