В Раде зарегистрирован проект Налогового кодекса

В парламенте зарегистрирован проект Налогового кодекса.

Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады (№7101-1 от 21 сентября 2010 года).

В частности, проектом кодекса предусматривается поэтапное снижение налога на прибыль с 25% до 16% (в 2011 и 2012 годах – 19%, 2013 и 2014 годах – 18%, 2015 году – 17%, с 2016 года – 16%). «В процессе реформирования налога на прибыль предусматривается, что изменения в конструкции налога не должны нести никакой фискальной нагрузки, а сам налог должен выполнять исключительно регулятивно-стимулирующую функцию, для того, чтобы не сдерживать развитие производства», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается установить нулевую ставку налога для новообразованных субъектов хозяйствования сроком на 5 лет, а также предприятий с ежегодным объемом доходов до 3 млн. грн. Кроме того, предлагается на 10 лет освободить от налогообложения прибыль предприятий отраслей легкой промышленности (кроме предприятий, которые производят продукцию на давальческом сырье), а также гостиничных операторов, предприятий судостроительной и самолетостроительной промышленности.

В проекте предложен перевод страховой деятельности на общие правила налогообложения с внедрением годового переходного периода.

Ставка налога на добавленную стоимость снижается до 17% с 2014 года.

Проектом Налогового кодекса предусматривается введение малопрогрессивного налогообложения доходов физлиц – устанавливается ставка подоходного налога 17% для доходов физлиц, которые за месяц превышают десятикратний размер минимальной заработной платы. Кроме того, устанавливается 5%-ная ставка налога на доходы граждан в виде процентов от депозитов, если общая сумма, полученных на протяжении месяца процентов превышает 2 минимальные заработные платы (то есть, из общей суммы депозитов более 200 тыс. грн.). Также предлагается установить 15%-ный налог для части суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, выплачиваемой из Пенсионного фонда или бюджета, которая превышает законодательно установленную на 1 января отчетного налогового года максимальную величину базы начисления единого взноса на общеобязательное социальное страхование.