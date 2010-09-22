Ефремов: парламент примет Налоговый кодекс до конца октября

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что до конца октября Верховная Рада примет Налоговый кодекс.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Я думаю, что если до конца октября будет утвержден Налоговый кодекс, то это будет совершенно нормально».

Он отметил, что в таком случае останется два месяца для того, чтобы подготовить проект государственного бюджета на 2011 год и утвердить его еще в текущем году.

По словам А.ЕФРЕМОВА, важно, чтобы в этом году был утвержден не только госбюджет-2011, но и местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, в парламенте 22 сентября зарегистрирован проект Налогового кодекса.

Правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.