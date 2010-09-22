Fitch подтвердил рейтинги Укрэксимбанка и Ощадбанка на уровне «B». Прогноз «Стабильный»

Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк»), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Одновременно Fitch повысило индивидуальный рейтинг «Ощадбанка» с уровня «E» до «D/E».

Долгосрочные РДЭ «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банки находятся в 100% государственной собственности, и ввиду их роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ на уровне «B». «Стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае улучшения или ухудшения суверенной кредитоспособности Украины на рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» будет оказываться давление в сторону повышения или понижения, соответственно.

Повышение индивидуального рейтинга «Ощадбанка» с уровня «E» до «D/E» отражает уменьшение неопределенности в отношении рисков банка, связанных с НАК «Нафтогаз Украины», после реструктуризации кредитов этой компании в 1 половине 2010 г., а также учитывает стабилизацию качества активов в части кредитного портфеля «Ощадбанка», не связанного с «Нафтогазом», существенное улучшение прибыльности до отчислений в резервы и способности банка абсорбировать убытки и принимает во внимание комфортную позицию ликвидности «Ощадбанка». В то же время, индивидуальный рейтинг «Ощадбанка» по-прежнему отражает его зависимость от финансовой поддержки со стороны Национального банка Украины («НБУ») в связи с рисками по «Нафтогазу», а также учитывает высокую концентрацию по заемщикам в кредитном портфеле, не связанном с кредитованием «Нафтогаза», относительно высокий уровень реструктурированных/ пролонгированных кредитов и слабое корпоративное управление (о чем свидетельствует директивное кредитование «Нафтогаза»).

Потенциал повышения индивидуального рейтинга «Ощадбанка» в настоящее время ограничен ввиду остающегося событийного риска, связанного с кредитованием «Нафтогаза». Понижение индивидуального рейтинга банка может произойти в случае дальнейшей реструктуризации кредитов «Нафтогазу», если такая реструктуризация повлечет за собой очень значительные экономические потери для банка. В то же время Fitch считает маловероятным, что власти захотят пойти на то, чтобы банк был вынужден нести существенные убытки. Более того, запас капитала банка уже позволяет умеренный уровень абсорбирования убытков по данному кредитованию.

Подтверждение индивидуального рейтинга «Укрэксимбанка» «D» отражает существенную способность банка абсорбировать убытки, хорошую позицию ликвидности и стабильное клиентское фондирование. Банк также имеет сильную корпоративную клиентскую базу, сфокусированную на компаниях в сфере внешнеторговой деятельности, которые зачастую имеют доступ к выручке в иностранной валюте. В то же время индивидуальный рейтинг «Укрэксимбанка» учитывает ухудшение качества активов и слабую прибыльность под воздействием давления со стороны сложной операционной среды.

Давление на индивидуальный рейтинг «Укрэксимбанка» в сторону понижения может последовать в случае заметного увеличения директивного кредитования или при возникновении крупных убытков по кредитам, которые приведут к резкому ухудшению капитализации.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 66,06 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,27 млрд. грн., обязательства – 48,768 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,289 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» по итогам первого полугодия получил прибыль 21,442 млн. грн.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составили 58,747 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,101 млрд. грн., обязательства – 42,205 млрд. грн., уставный капитал - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,543 млрд. грн.

В первом полугодии 2010 года «Ощадбанк» получил прибыль 365,249 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.