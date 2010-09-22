Бизнесмены завтра возле ВР начнут акцию протеста против принятия Налогового кодекса

Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса завтра, 23 сентября, под стенами здания Верховной Рады в 9:00 начнет бессрочную акцию протеста против уничтожения бизнеса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Центра стратегических исследований (г. Киев) Павел ЖОВНЯРЕНКО.

По словам председателя Союза предпринимателей «Ника» (г. Запорожье) Лидии КРИВЕНКО, если проект Налогового кодекса будет принят в том варианте, который на сегодня обнародован на парламентском сайте, то бизнес вынужден будет «сдать свидетельства» и «уйти в тень». Кроме того, предприниматели Запорожья просят не принимать новый Налоговый кодекс в представленном варианте. В частности, за данное решение в Запорожье было собрано более 10 тыс. подписей предпринимателей малого и среднего бизнеса. «Сегодня мы их передадим в Администрацию Президента», - отметила Л.КРИВЕНКО.

Она также сообщила, что завтрашняя акция протеста будет продолжаться до того времени, пока предпринимателям не предоставят нормальные условия для ведения бизнеса.

Член правления Всеукраинской общественной организации "Наша защита" (г. Киев) Андрей ПАНАЕТОВ отметил, что предприниматели требуют прозрачности системы администрирования и распределения налогов. «Если мы платим в Пенсионный фонд, значит пусть публикуют (отчеты – УНИАН) до мельчайших копеек, куда были потрачены деньги», - сказал он.

Заместитель председателя Луганской организации профсоюза таксистов Украины (г. Луганск) Ирина РАДЧЕНКО отметила, что бизнес на сегодня вынужден пойти на такие меры, как забастовка, потому что во время общественных слушаний по поводу проекта Налогового кодекса его мнение не было учтено.

По словам П.ЖОВНЯРЕНКО, представители ассамблеи не принимали участия в общественном обсуждении проекта Налогового кодекса в связи с тем, что документ был признан неприемлемым, концептуально он не написан для малого и среднего бизнеса. «Он фактически оставляет за рамками налогообложения суперкрупный и крупный бизнес, и делает попытку переложить всю тяжесть наполнения бюджета на малый и средний бизнес», - считает П.ЖОВНЯРЕНКО.

«Вся эта вакханалия с Налоговым кодексом привела к тому, что происходит массовый отказ от предпринимательской деятельности, а также отказ от расширения количества занятых на предприятиях малого бизнеса», - сообщил координатор альянса «За честные налоги» (г. Львов) Игорь ГУРНЯК.

Кроме того, представитель данной организации потребовал от властей на базе государственных банков создать нормальную систему кредитования бизнеса, также нужна содействующая развитию бизнеса амортизационная политика со стороны государства и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

И.ГУРНЯК озвучил требование организации об отставке правительства Николая АЗАРОВА и главы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

И.ГУРНЯК также сообщил, что во время общественного обсуждения Налогового кодекса во Львове предпринимателям практически не давали выступать со своими предложениями. «Новый проект кодекса рассматривался абсолютно непрозрачным способом, мы вообще не принимали участия в его подготовке», - сказал он.

На пресс-конференции было заявлено, что в завтрашней акции протеста ожидается участие более 1000 человек.