Доллар на межбанке немного подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9380/7,9440, к 12:00 сузился спрэд – 7,9390/7,9435. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9375/7,9440.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:45 Нацбанк объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,9190/7,9367 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2563, к 12:00 цены снизились до 0,2558/0,2561. К закрытию цены вернулись к уровню 0,2560/0,2563. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0001 (-0,0299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3308/1,3310, а к 12:00 выросли до 1,3366/1,3368. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5630/10,5735, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5555/10,5635. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,6180/10,6275.