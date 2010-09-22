Тигипко: налоговый кодекс защищает бизнес от несправедливых действий налоговых органов

Внесенный правительством в Верховную Раду проект Налогового кодекса защищает предприятия и предпринимателей от несправедливых действий налоговых органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в ходе парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса».

В частности, он сообщил, что документ запрещает выемку оригиналов документов у предпринимателей вне рамок уголовного процесса. Также без решения суда запрещается продлевать арест активов и таким образом останавливать движение средств по банковским счетам. Кроме того, запрещается безакцептное списание средств.

Также, по словам вице-премьера, вводится прямой запрет на безосновательный отказ в приеме налоговой декларации. «Заложена норма обязательного служебного расследования в случае непринятия декларации сотрудником налоговой службы и обязательное привлечение его к административной ответственности», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что налоговый залог в проекте Налогового кодекса ограничен 1-2 размерами налогового долга. «До этого не было никаких ограничений, и мы фактически останавливали работу предприятий», – отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, документом исключены налоговые разъяснения. «Исключены налоговые разъяснения – остались консультации. Но есть четкая норма, что они (консультации – УНИАН) ни на что не влияют ни в юридическом, ни в финансовом плане», – пояснил вице-премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что проект Налогового кодекса снижает финансовую ответственность налогоплательщиков путем уменьшения штрафов. «У нас ставки штрафов были максимальные 300%. Сегодня максимальная ставка по всем позициям предусмотрена 75%», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство 21 сентября внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.