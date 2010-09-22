В НК предусмотрено автоматическое возмещение НДС на 23-й день после заявки

Кабинет министров Украины в предложенном проекте Налогового кодекса предусмотрел автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) не позднее 23 дней с момента подачи заявки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса» сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, если сроки по возврату НДС соблюдены не будут, виновные органы будут облагаться штрафом.

«Заложено автоматическое возмещение НДС на 23-й день с дня подачи декларации. Если нет – заложен штраф 120% от ставки рефинансирования Нацбанка», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство 21 сентября внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.