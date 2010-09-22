Эксперт: корпоративное кредитование в Украине возобновляется невысокими темпами

Корпоративное банковское кредитование в Украине возобновляется невысокими темпами.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что «пока кредитуются надежные, с высокой платежеспособностью, корпоративные клиенты и те, кто готов получать кредиты по достаточно высоким ставкам».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по итогам восьми месяцев текущего года прирост гривневых депозитов уже превысил объем средств, изъятых населением во время кризиса. Также рост продемонстрировали объемы кредитования украинскими банками по итогам августа, добавила она. «Пока речь идет лишь об увеличении числа заемщиков в корпоративном сегменте, однако этого уже достаточно для того, чтобы перекрыть пока еще снижающиеся (за счет погашения прежних кредитов и практически отсутствия выдачи новых) объемы кредитования населения», - считает эксперт.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, положительные итоги июля-августа стали закономерным итогом макроэкономической стабилизации, что выражается в продолжающемся притоке средств населения на депозитные счета и сокращении процентных ставок. Во втором полугодии ожидается укрепление положительной тенденции, при этом сокращение розничного портфеля будет компенсировано приростом в корпоративном сегменте, прогнозирует эксперт.