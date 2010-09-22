Эксперт: тенденция снижения процентных ставок по депозитам продолжается

Тенденция снижения процентных ставок на рынке депозитов физических лиц на прошлой неделе продолжилась.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, очередное снижение процентных ставок по вкладам произошло независимо от срока размещения и вида валюты. «В связи с тем, что некоторые банки не успели отреагировать на изменения, произошедшие ранее на рынке депозитов, эти банки пересмотрели на прошедшей неделе свои условия депозитных программ и привели их в соответствие к рыночным ставкам», - объяснила эксперт.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне таковы: на срок 1 месяц – от 2 до 12% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 16%; на 6 месяцев – от 10,5 до 16,5%; на 12 месяцев – от 11,5 до 17%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на срок 1 месяц – от 2 до 6,25% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4,5 до 8,75%; на 12 месяцев – от 4,75 до 9,25%. По вкладам в евровалюте процентные ставки таковы: на 1 месяц – от 0,5 до 5% годовых; на 3 месяца – от 1 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1,5 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,75 до 8%.