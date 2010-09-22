Эксперт: снижение налогового давления на бизнес может повредить экономической стабильности

Снижение налогового давления на бизнес может привести к «срыву» макроэкономической стабильности в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня во время парламентских слушаний на тему “Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса” директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ, комментируя заложенные в проекте Налогового кодекса сниженные ставки, в частности по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.

«В ходе наработки данного варианта Налогового кодекса правительство пошло на значительные изменения в части уровня налогового давления и снижения администрирования налогов», - отметил он. Однако, по словам эксперта, даже этот вариант документа создает некоторые угрозы для бюджетной стабильности в следующем году.

«Это (снижение налогового давления, предусмотренное в проекте Налогового кодекса, – УНИАН) может привести к потере контроля над бюджетным процессом в 2011 году и сорвать макроэкономическую стабильность», - сказал В.ГЕЕЦ. Он также отметил, что в таком случае придется принимать непопулярные меры, а не те преференции для бизнеса, которые принимаются сегодня.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован проект Налогового кодекса. Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады (№7101-1 от 21 сентября 2010 года). В частности, проектом кодекса предусматривается поэтапное снижение налога на прибыль с 25% до 16% (в 2011 и 2012 годах – 19%, 2013 и 2014 годах – 18%, 2015 году – 17%, с 2016 года – 16%).

Ставка налога на добавленную стоимость снижается до 17% с 2014 года.