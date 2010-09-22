Эксперт: в Налоговом кодексе Кабмин не заложил стимулы для развития малого бизнеса

Проектом Налогового кодекса правительство намерено не стимулировать малый бизнес, а покровительствовать офшорным зонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время парламентских слушаний на тему “Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса” заявил шеф-редактор журнала «Бухгалтер» Александр КИРШ.

По его словам, юридических лиц буквально вынуждают уменьшать ставки налога на прибыль, «хотя как раз об этом они не просили». «Все серьезные предприятия прекрасно понимают: когда ставки уменьшаются, а бюджетные планы при этом растут, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому больше всего боялись уменьшения ставок», - сказал А.КИРШ.

Он также отметил, что для предпринимателей на едином налоге проектом Налогового кодекса устанавливаются ставки налогов на уровне до 1,5 тыс. грн. плюс отчисления в Пенсионный фонд. Данные нормы приемлемы для тех предпринимателей, которые на едином налоге ради обналичивания средств, считает А.КИРШ. «Упрощенцы», которые получают в месяц по 3-4 тыс. грн., не будут платить такой налог и отчислять средства в ПФ, уверен он.

Кроме того, А.КИРШ отметил, что не облагаются налогом дивиденды, полученные от юридических лиц. «Юридические лица освобождены от того, что их учредители будут платить налог с этих дивидендов. Считается, что они работали на свой страх и риск», - сказал эксперт. В то же время физические лица также работают «на свой страх и риск». При этом предлагается ввести норму, согласно которой у них не может быть даже два заказчика, то есть не меньше трех. Для юридических лиц таких ограничений в деятельности не предусмотрено.

«Получается, что здесь есть перекос не только со ставками, но получается перекос в отношении того, что доходы предпринимательские от юридических лиц ничем не облагаются в смысле страховых отчислений, а за жадность олигархов расплачивается малый бизнес, которому дивиденды не считаются, потому что у них другое название, и они должны всем облагаться», - заявил А.КИРШ.